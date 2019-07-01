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Yüzyılın İhaneti'ne çanak tutan Bahreyn'e Kuveyt'ten boykot!​​​​​​​

Kuveyt parlamentosu dün Manama konferansını boykot edeceğini duyurarak, Filistin haklarına olan desteklerinin devam edeceğini ilan etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:57
Yüzyılın İhaneti'ne çanak tutan Bahreyn'e Kuveyt'ten boykot!​​​​​​​

Kuveyt Parlamentosu dün Manama konferansını boykot edeceğini duyurarak, Filistin'in haklarına olan desteklerinin devam edeceğini ilan etti.

Meclis Sözcüsü Marzuk el Ganim, "Kuveyt işgal altındaki Filistin’in destekçisidir ve İsrail'le bağları normalleştirmeyi reddetmektedir.” dedi.

Basına açık toplantıda okunan açıklamada, Marzuk el Ganim “Bütün Kuveyt halkı İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi teklifine karşıdır. Hükümetimizi Bahreyn’de gerçekleşmesi beklenen toplantıyı en sert şekilde boykot etmeye davet ediyoruz.” dedi.

El Ganim, uluslararası meşruiyet ve Filistin haklarının desteklenmesi konusundaki Kuveyt emirinin politikasına uygun hareket eden Kuveyt Dışişleri Bakanlığının duruşunu olan saygısını dile getirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el Halid, “Hükümet açıklamayı dinledi ve Filistin davasını destekleme konusundaki ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayarak Filistinli kardeşlerimizin kabul ettikleri her ne ise bizler de onları kabul ediyoruz” dedi.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:57
  1. Sabah
  2. Kuveyt
  3. İsrail
  4. Bahreyn
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Filistin
  7. Marzuk el Ganim
  8. Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el Halid
  9. Kuveyt Parlamentosu

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