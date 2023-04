Yüzünüze C vitamini sürmenin şaşırtıcı faydaları! Sır detaylar herkesi şaşırtacak! Hiç bu kadar iyisi olmadı

Gerçek şu ki, özellikle son dönemde bir çok uzman c vitaminin cilde olan katkılarından bahsediyor. C vitamini sadece tükettiğinizde değil cildinize sürdüğünüzde de inanılmaz etkilere sahip! C vitamini yüz serumları özellikle anında canlandırıcı etkileri nedeniyle sık sık tercih ediliyor. Peki, C vitamini yüz serumu cildinize ne yapıyor? C vitamini yüz serumu nasıl kullanılır? Serumlardan çok daha ucuza alabileceğiniz C vitamini ampülleri hakkında merak edilenler. C vitamininin yüze topikal olarak uygulanmasının etkilerini, faydalarını ya da varsa zararlarını tüm ayrıntılarıyla...

C vitamini (Askorbik asit) insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kolajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu suda çözünen çabucak uçup gidebilen oldukça hassas bir vitamindir.

Vücudumuz C vitamini üretemez veya onu depolayamaz. Kolajen üretimi için çok gerekli olan C vitaminin her gün besin yoluyla tüketmek gerekiyor. Son yapılan araştırmalardan sonra günlük C vitamini ihtiyacının yetişkinlerde 140-180 mg arasında olduğu belirtiliyor ve hatta sigara kullananlarım ek olarak en az 35 mg daha fazla C vitamini alması öneriliyor.

Yeterli C vitamini tüketmek cildiniz için en önemli noktalardan biridir! Artık biliyoruz, o olmadan kolajen üretilemiyor. Kolajen olmadan cilt sarkmaya ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. C vitamini parlak ve aydınlık bir cilde kavuşmanızı sağlar. Günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için en çok C vitamini nelerde var, söyleyelim; guava meyvesi, kırmızı tatlı biber, maydanoz daha sona çilek, kivi ve portakal.

C VİTAMİNİ SERUMU FAYDALARI

Uzmanların bu kadar önem verdiği C vitamini gerçekten vücutta mucizevi etkilere sahip.

Peki, onu tüketmenin yanı sıra cildinize sürdüğümüzde etkili mi? Yanıtımız kocaman bir "Evet"! C vitamini cildinize sürdüğünüzde de fayda sağlayabiliyor.

Topikal olarak cilde uygulanan C vitamini, erken cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya, güneş hasarını önlemeye ve kırışıklıkların, koyu lekelerin ve sivilcelerin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek, bilim tarafından desteklenen, dermatologların favori bir bileşenidir.

BAKIM RUTİNİ İÇİN C VİTAMİNİ SERUMU

Uzmanlar özellik gündüz cilt bakım rutinine C vitamini serumu eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun için siz de C vitamini yüz serumu alabilir, C vitaminli kozmetik ürünlerinden faydalanabilir ya da eczanelerde satılan C vitamini ampullerinden temin ederek cilt bakım rutininize C vitaminini dahil edebilirsiniz.

C vitamini cilde sürüldüğünde,

Hücre yenileme: Cildi hızla canlandırır, hücreleri besler ve uyandırır

UV koruma: Cildi UV ışınlarından koruma etkisi vardır

Lekeleri geçirme: Aşırı melanin üretimini dengeleyerek koyu lekelerin hafiflemesine destek olur.

Aydınlatma: Cildin daha aydınlık görünmesini sağlar

Cilt dokusunu güçlendirme: Serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidandır cilt yapısını güçlendirir

C vitamini cilde ne zaman uygulamalıyım?

C Vitamini serumunu cildinizde kullanmak için en iyi zaman güneş koruyucunuzla birlikte sabah saatleridir çünkü C Vitamini ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerini azaltabilir. Sabahları cildinize C vitamini sürdüğünüzde yüksek antioksidan cildi canlandırır. Bununla birlikte, gece rutininize c vitamini de dahil edebilirsiniz çünkü gece boyunca cilt tonunuzu eşitleyebilir ve kırışıklıkları azaltabilir .

C vitamini, ister genç ister olgun, kuru, yağlı, normal veya hassas cilde sahip olun, tüm cilt tipleri ve yaşları için uygundur.

Göz çevresi içinde güvenle kullanılabilir ancak aldığınız ürünün formülüne göre değişiklik olabileceği için bu konuda kullanım talimatlarını mutlaka kontrol edin.

HANGİ C VİTAMİNİ TÜRÜ CİLT İÇİN DAHA İYİ?

Evet! C vitamininde farklı türleri var ve bazıları bazı işleri daha iyi yapıyor.

Cilt bakım ürünlerinde bulunan C vitamini genellikle askorbik asit, L-askorbik asit , magnezyum askorbil fosfat , etil askorbik asit ve retinil askorbat olarak listelenir.

Etil askorbik asit, kolajen sentezini artırmada ve cildi aydınlatmada C vitamini türleri arasında en etkili olanıdır.

İnce çizgiler ve kırışıklıklar için ise en çok önerilen çeşidi L-askorbik asittir.

İPUCU: Her ürün değişen miktarlarda C vitamini içerir. Bu nedenle C vitamini serumu seçerken etiketi dikkatlice okuyun. Çoğu ürün %15-20 arasında C vitamini içerirken, bazıları %30'a kadar çıkabiliyor.

Önemli: Tüm C vitamini bazlı ürünler, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Antioksidan vitaminlerden bir tanesi olan C vitamini ısı, ışık, metal ile temas gibi durumlarda kolaylıkla kaybolabilen hassas bir vitamin türüdür.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Çoğu C vitamini serumunun kullanımı nispeten güvenlidir. Tahriş olası değildir. Ancak tam bir uygulamadan önce bir yama testi yapmak her zaman idealdir. Bu, cildinizin seruma nasıl tepki vereceğini gösterecektir.

Hassas bir cildiniz varsa , L-askorbik asit içeren ürünlerden kaçınmak en iyisidir. Ürün kızarıklığa neden olabilir ve cildinizin kurumasına neden olabilir. Bunun yerine, magnezyum askorbil fosfat olanları tercih edin. Cildinizi tahriş etme olasılıkları daha düşüktür. Bunun yanı sıra, sertifikalı bir dermatoloğa danışmak en iyisidir.

C VİTAMİNİ SERUMUNUN CİLDE ETKİLERİ

Cilde doğrudan uygulanan C vitamini serumu birçok cilt sorununa aynı anda müdahale eder. C vitamini, cildinizdeki kolajen üretimini uyarmak için çalışan güçlü bir antioksidandır Ayrıca ince çizgilerle savaşır, teninizi aydınlatır ve bir dizi başka fayda sağlar. Cilt bakımı uzmanları ayrıca, onu kullanabileceğiniz en iyi yaşlanma karşıtı bileşenlerden biri olarak lanse eder.

Sivilcelerle mücadele eder

C vitamini, anti-enflamatuar özellikler içerir ve sivilce ile birlikte gelen kızarıklık ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olur. Akne patlamasından sonra cildinizin iyileşmesi biraz zaman alabilir. Düzgün iyileşmezse sivilce izleri gelişebilir.

Cilt rengini dengeler, koyu lekeleri açar

Hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir. posta'ya göre: Güneş, cildinizin etkilenen bölgenin etrafında koyu renkli lekeler oluşturmasına neden olur. Buna hiperpigmentasyon denir . Diğer nedenler UV ışınları ve cilt yaralanmalarıdır. C vitamininin tirozin enziminin etkilerini azaltarak hiperpigmentasyonu azalttığı bilinmektedir . Enzim, cildinize rengini veren melanin üretiminden sorumludur.

Cilde doğal bir parlaklık kazandırır

C vitamini ayrıca bir parlatıcı ajan olarak işlev görür. Cilt renginizi değiştirmeden koyu lekeleri azaltan özelliklere sahiptir. C vitamini serumlarını iyontoforez gibi diğer parlatıcı maddelerle birleştirmek, sonuçları önemli ölçüde artırabilir.

Kırışıklıklara karşı etkili bir koruyucudur

C vitamini serumu kırışıklıklar ve ince çizgiler üzerinde de çok etkilidir. Antioksidan özelliği hücre yıkımının önüne geçer ve cildin yaşlanmasını engeller.

İzlerin iyileşmesine destek olur

C vitamini içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde cilt yenilemek için çok etkilidir. İzlerin ve lekelerin geçmesine, cildin pürüzsüz bir yapı kazanmasına destek olur.

C VİTAMİNİ İÇEREN MASKELER

BAL VE LİMON

Özellikle sivilceye yatkın ciltler için limon temizleyici özelliğe sahiptir. Bakterilerin ve aknelerin oluşumunu yok etmeye yardımcı olabilir. Cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Cilt tonunu eşitler. Güneş lekesi ve akne izlerinin görünümünü azaltır.

Malzemeler

1/2 limon

2 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

½ limon suyunu temiz bir kabın içerisine koyun. 2 tatlı kaşığı balı içine ilave edin. Temiz cildinize bu maskeyi uygulayın. Ortalama 20 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından soğuk su ile cildinizi temizleyin.

