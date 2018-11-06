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Yüzünden bıçaklamıştı... Yakalandı!

Samsun’da bir kişiyi yüzünden bıçakladığı öne sürülen genç kız yakalandı.

06 Kasım 2018 Salı 16:23
Yüzünden bıçaklamıştı... Yakalandı!

Samsun'da bir kişiyi yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tartıştığı E.A. adlı kızı yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen E.D. adlı kız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:23
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