Fon soruşturmasında sıcak gelişmeler… 8 şüpheli için daha tutuklama talebi
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu sabah ayın kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7’si tutuklanırken 19’u için adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında 17 zanlı daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın bu sabah tutuklanmasına karar verilmişti.
Diğer 19 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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