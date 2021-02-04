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Gündem Yüzünde patladı! Feci görüntü
Gündem

Yüzünde patladı! Feci görüntü

19 yaşındaki bir genç adam, elektronik sigaranın yüzünde patlaması sonucunda ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yara ve yanıklar oluşan adamın, birden fazla dişini kaybettiği tespit edildi. Genç adam, yoğun bakımda 1 gün geçirdikten sonra ağır ilaçlarla taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:13:00 -
Yüzünde patladı! Feci görüntü

Elektronik sigaralar, normal sigaralara göre insan ciğerlerine nispeten daha az zarar verse de patlamaların yol açtığı yaralar çok daha ölümcül olabiliyor. Çoğu elektronik sigaraların sahip olduğu bir takım güvenlik önlemleri olsa da bataryalarda kullanılan lityum iyon pillerin zarar görmesi, büyük tehlikeler yaratıyor.

19 yaşındaki bir gencin elektronik sigara patlaması sonucunda birden fazla dişini kaybetmesi de bu tehlikeye karşı verilen en üzücü örneklerden birisi oldu. Elektronik sigaranın patlaması sonucunda yüzünde yanıklar oluşan gencin dişleri, patlamanın etkisiyle yerinden çıktı ve derin yaralar oluşturdu.

Söz konusu adam, elektronik sigara tam da yüzündeyken bir patlamayla karşı karşıya kaldı ve patlamanın sesini duyan abisi, olayın farkına vararak hemen ambulansı aradı. Genç adam, ambulansla birlikte bulunduğu bölgede travma merkezine götürüldü ve yapılan muayeneler sonucunda hayati değerleri normal olduğu, ancak dudaklarında ve göğüs kısmında derin yara ve yanıklar oluştuğu açıklandı.

Ağzında oluşan yaralar, diğer zarar gören bölgelere göre çok daha ciddiydi çünkü biriken karbon birikintileri ses tellerine zarar vermişti ve patlamayla birlikte fırlayan dişler, ardında son derece derin yaralar bırakmıştı.

Patlamanın etkisiyle ağız mukozası yanan ve sonrasında yırtılan genç adamın alt çenesi de patlamayla birlikte zarar görmüştü ve bu sebeplerden dolayı bir günlüğüne yoğun bakımda tutuldu. Antibiyotikli ilaçlar ve ağzının daha kolay iyileşebilmesi için sağlıklı bir diyetle taburcu edilen gencin, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: Chip

 

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