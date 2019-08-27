0553 313 94 23

Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Adıyaman’da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucunda sağ gözünden yaralandı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:31
Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

Karapınar Mahallesi’ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlamasısonucundasağ gözünden yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:31
  1. Karapınar Mahallesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. maytap
  5. Adıyaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından bıçaklanan anneye ziyaret
    1. Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından..
    2. Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    3. Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkını..
    4. Minik güreşçi milli takım kampında
    5. Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama
    6. Mehmet Ali Şahin'den 'güvenli bölge'..
    7. Belediye deposunda FETÖ/PDY ilişkili..
    8. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    9. Belçika'dan başörtüsü kararı
    10. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    11. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    12. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    13. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    14. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    15. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    16. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    17. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    18. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    19. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    21. Voleybolda fikstür çekildi
    22. Eşini sokak ortasında boğazından..
    23. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    24. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    25. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    26. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    27. Kaymakam Pişkin, halk günü toplantısı..
    28. Hafter'in komutanından BAE itirafı
    29. (Özel) Binali Yıldırım kendi..
    30. İBB anlaşmalı olduğu hangi vakıflarla..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’