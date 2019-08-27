Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
Adıyaman’da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucunda sağ gözünden yaralandı.27 Ağustos 2019 Salı 15:31
Karapınar Mahallesi’ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlamasısonucundasağ gözünden yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
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