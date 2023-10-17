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Yerel Yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye çağırdı!
Yerel

Yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye çağırdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:40:00 -
Yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye çağırdı!

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan adam, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Elazığ’da bir adamın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan adam, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İsmi öğrenilemeyen şahıs bunun üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesine gitti. Doktorların bakmasının ardından yüzüğün çıkartılması için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, adamın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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