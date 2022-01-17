Yüzsüzlüğün bu kadarı pes dedirtti!

Beşiktaş'ta kendisine verilen tüm şansları birer birer yok eden ve Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Sırp oyuncu gelen teklifleri de ısrarla reddediyor. Ljajic son olarak bir şans daha istediğini ve mukavelesini bitirmek istediğini söyleyerek pes dedirtti!

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, takımdaki yeni yapılanma ile birlikte 2. yarıda formasına kavuşmayı bekliyor.

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun, kendisine gelen teklifleri de yeniden Kartal umudu ile reddettiği öğrenildi.

Süper Lig’den Sivasspor, Rizespor ve Giresunspor’un gündemine aldığı 30 yaşındaki futbolcu, “Sezon sonuna kadar sözleşmem devam ediyor. Birçok takımın beni istediğini duyuyorum. Ben Beşiktaş’ta forma giymek istiyorum. Bu şansı yönetim vermeli. Teknik olarak hiçbir sorunum yok. Sürekli altyapıda antrenmanlara çıkıyorum, bana verilen programlar dahilinde idmanlarını yapıyorum. Mukavelemi oynayarak tamamlamak istiyorum.” dediği öğrenildi.

Beşiktaş forması ile toplam 85 resmi maça çıkan Ljajic, bu süreçte 18 gol attı ve 29 asist yaptı.