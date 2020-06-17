Yüzmek için baraj gölüne giren genç babadan acı haber
Batman'da 25 yaşındaki genç, yüzmek için girdiği Ilısu Baraj gölünde kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucu bir çocuk babası gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yüzmek için Ilısu Barajına giren genç suda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Gencin cesedi yeniden başlayan aramalarda bulundu
Edinilen bilgilere Ilısu Baraj gölüne giren 25 yaşındaki bir çocuk babası Abdulkadir Yanaç, suda kayboldu. Yanaç'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD su üstü arama, Batman Belediyesi kurtarma ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan aramada Yanaç'ın cesedi bulundu.
Yanaç'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.