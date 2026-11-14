Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi
Galatasaray, Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi yeniden transfer listesine aldı. Belçika ve Hollanda merkezli Voetbalflitsen'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. PSV Eindhoven ve Everton'ın da ilgilendiği De Bruyne için Suudi Arabistan ve ABD'den kulüplerin adı geçerken transfer yarışında Hollanda temsilcisinin bir adım önde olduğu öne sürüldü. Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını yeniden Kevin De Bruyne'ye çevirdi.