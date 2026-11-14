Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele etmesi ve yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olması, transfer ihtimalini güçlendirebilecek unsurlar arasında gösterildi. De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton da bulunuyor. İngiliz ekibinin, Belçikalı futbolcunun temsilcileriyle transfer konusunda temas kurduğu ileri sürüldü. Manchester City formasıyla uzun yıllar İngiltere'de mücadele eden De Bruyne'nin yeniden Premier Lig'e dönmesi de olası seçenekler arasında değerlendiriliyor. Kevin De Bruyne'nin olası transfer adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor.