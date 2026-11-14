  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nehirde facia teğet geçti! Tanker, yolcu gemisini biçti geçti: 180 kişiden 32'si hastaneye kaldırıldı İnsan emeği ve zihni yapay zekânın kıskacında! Partilerin oy oranlarının ortalaması belli oldu! 10 anket firması “İşte sonuçlar” deyip açıkladı “Çobanlar Grubu”na feleklerini şaşırtan operasyon! Bütün servetlerine bir anda el konuldu Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi Ne sulama istiyor ne verimli toprak: Taşlık araziye eken bile paraya para demiyor Herkes bunu merak ediyordu! Osimhen’in sahalara dönüş tarihi kesinleşti Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya
Spor
6
Yeniakit Publisher
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Galatasaray, Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi yeniden transfer listesine aldı. Belçika ve Hollanda merkezli Voetbalflitsen'in haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. PSV Eindhoven ve Everton'ın da ilgilendiği De Bruyne için Suudi Arabistan ve ABD'den kulüplerin adı geçerken transfer yarışında Hollanda temsilcisinin bir adım önde olduğu öne sürüldü. Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını yeniden Kevin De Bruyne'ye çevirdi.

#1
Foto - Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Napoli'den ayrılabileceği konuşulan Belçikalı yıldız için Avrupa ve ABD'den birçok kulübün adı geçerken sarı-kırmızılıların da transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz yaz Manchester City'den ayrılarak İtalyan ekibine katılan Belçikalı futbolcunun yeni bir maceraya atılabileceği öne sürüldü. Belçika ve Hollanda merkezli yayın yapan Voetbalflitsen, yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpleri mercek altına aldı. Haberde Galatasaray'ın da De Bruyne'nin durumunu yakından takip eden takımlar arasında bulunduğu belirtildi.

#2
Foto - Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Napoli'nin bu sezon yaşadığı sıkıntılar ve deneyimli futbolcunun takımdaki konumuna ilişkin tartışmalar, olası ayrılık senaryolarını yeniden ortaya çıkardı. Kevin De Bruyne için en ciddi adaylardan birinin Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven olduğu öne sürüldü. Hollanda basınındaki haberlere göre PSV, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle temasa geçti. Eindhovens Dagblad muhabiri Rik Elfrink, kulübün transfer konusunda umutlu olduğunu ve De Bruyne'nin PSV'nin ilgisine olumsuz yaklaşmadığını belirtti. Teknik direktör Peter Bosz'un da deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

#3
Foto - Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

PSV'nin transferdeki en önemli avantajlarından birinin futbolcuyla temas kurmuş olması olduğu değerlendirilirken henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı. Galatasaray'ın Kevin De Bruyne'ye ilgisi yeni değil. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Ancak yıldız oyuncu tercihini Napoli'den yana kullanmıştı. Voetbalflitsen'in haberine göre Galatasaray, De Bruyne'nin Napoli'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Oyuncunun ayrılık kararı alması halinde sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

#4
Foto - Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele etmesi ve yıldız futbolcuya cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olması, transfer ihtimalini güçlendirebilecek unsurlar arasında gösterildi. De Bruyne ile ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton da bulunuyor. İngiliz ekibinin, Belçikalı futbolcunun temsilcileriyle transfer konusunda temas kurduğu ileri sürüldü. Manchester City formasıyla uzun yıllar İngiltere'de mücadele eden De Bruyne'nin yeniden Premier Lig'e dönmesi de olası seçenekler arasında değerlendiriliyor. Kevin De Bruyne'nin olası transfer adresleri arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr da gösteriliyor.

#5
Foto - Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha! Galatasaray’dan ortalığı yangın yerine çevirecek transfer hamlesi

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kulübün, Belçikalı yıldız için yüksek maliyetli bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan seçeneğinin yanı sıra ABD Major League Soccer ekiplerinden San Diego FC, Chicago Fire ve Inter Miami'nin de isimleri gündeme geldi. San Diego FC'nin daha önce oyuncuyla ilgilendiği ve temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. De Bruyne'nin kariyerine ülkesinde devam etme ihtimali de transfer değerlendirmelerinde yer aldı. Eski takımı Genk'in yanı sıra Club Brugge ve Anderlecht, deneyimli futbolcunun olası adresleri arasında gösterildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
Gündem

Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı ..
İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!
Gündem

İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!

İzmir’de yıllardır beklenen gerçek belediyecilik adımları AK Parti kadrolarının öncülüğünde hayata geçmeye devam ediyor. İzmir AK Parti’ye g..
Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!
Gündem

Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!

İlahiyatçı yazar Şevki Yılmaz, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü köşe yazısında iktidara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Devletlerin ve iktid..
Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz...
Kadın - Aile

Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz...

Yüz kılları sorununun üstesinden gelmek istiyorsanız ve en iyi tedaviyi arıyorsanız onu keşfettik! Cilt uzmanları tarafından önerilen dikkat..
‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü
Gündem

‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü

İBB davasında yolsuzluktan tutuklu yargılanırken 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım mer..
Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı
Gündem

Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Muhalif medyanın "Maliyede donuna kadar soyuldu" sözleriyle manşetlerine taşıdığı Mehmet Hamurcu'nun, sosyal medya platformu TikTok'ta etkil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23