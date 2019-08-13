Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası - Milli yüzücü İpek Yalkı, 25-29 yaş kategorisi 200 metre sırtüstünde altın madalya kazandı



ANKARA (AA) - Güney Kore'de düzenlenen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda İpek Yalkı, altın madalya elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen organizasyonda milli sporcu İpek, kadınlar 25-29 yaş kategorisi 200 metre sırtüstünde 2.28.55'lik derecesiyle birinci oldu. Organizasyonda erkekler 45-49 yaş kategorisi 100 metre serbestte ise Osman Zengin, 58.38'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.



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