Yüzlerde çıkan akneler için ne yapılmalı? Yüz güzelliği için nasıl beslenmeli

Yüzlerde çıkan akneler için ne yapılmalı? Bazı besinler faydalı olduğu gibi bazı besinler kullanım şartları, süreleri ve zamanlamaları bakımından zararlı olabilmekte. Peki hangi besinler cildimize zarar verir? Cildimize zarar verme özelliği taşıyan besinleri ne sıklıkta tüketmeliyiz? Cilt sağlığımızı düzenli olarak nasıl koruyabiliriz? İşte yüz güzelliği için nasıl beslenmeli?

İnsülin seviyesinin yükselmesi, cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine neden olan sebum üretimini artırıyor. Bu durum, cildin sivilce üretmesine yol açıyor.

Cildi bozan besinler

Turu, salamurası yapılmış besinler ve soslar. Konserve edilmiş ve fümelenmiş bütün et ve balık türleri. Aşırı olgunlaşmış ve kurutulmuş meyveler. Patlıcan, acı baharat, fast food tüketimi, cips, kola ve aşırı yağlı yiyecekler, salamurası yapılmış besinler.Alkol tüketimi, patlamış mısır.

Cilde iyi gelen yiyecekler

Kırmızı dolma biber: C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir.Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

Ceviz: Çinko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder.Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir.Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır. Ceviz, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.

Ispanak: Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir.Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir.Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.

Akne (Sivilce) yapan yiyecekler

İşlenmiş tahıllar ve şeker. Beslenme düzeninde işlenmiş karbonhidratlara çok fazla yer veren kişiler, sivilce problemi ile daha sık karşılaşıyor

Süt ürünleri

Fast food

Omega-6 yağları açısından zengin gıdalar

Çikolata

Hayvansal gıdalar

Kuruyemişler