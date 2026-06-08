Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer
Vücut için güçlü bir destek sunan sumak, Antep fıstığı ailesine dahil olan bir bitkidir. Sumak baharatı, bu bitkinin kırmızı renkli çekirdek yapıdaki çiçeklerinin öğütülmesi sonucunda oluşur. Genellikle salatalara, yoğurda ve özellikle soğana ilave edilerek daha fazla yararlanılan sumağın ürün kalitesi niteliklerine göre değişiklik gösterir. Genellikle, kurutulmuş ve toz veya tane halinde bulunur...