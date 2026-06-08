  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıl sonuna dek 35 gemiyi bulacak... Antalya'ya bu kez Suudilerin milyarlık 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi? Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti Dijital suç makinelerine demir yumruk! Çok sayıda gözaltı var İran, Siyonistlerin saldırganlığı için direk adres verdi: ABD sorumludur Kazakistan'ın Türkiye karşıtı hamlesi onları bile şaşırttı: Olan bitene inanamıyorlar Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak! Türkiye için sinsi ve gizli tehlike! Her 4 ölümden biri onunla ilişkili: Sakın basit bir kramp deyip geçmeyin
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Vücut için güçlü bir destek sunan sumak, Antep fıstığı ailesine dahil olan bir bitkidir. Sumak baharatı, bu bitkinin kırmızı renkli çekirdek yapıdaki çiçeklerinin öğütülmesi sonucunda oluşur. Genellikle salatalara, yoğurda ve özellikle soğana ilave edilerek daha fazla yararlanılan sumağın ürün kalitesi niteliklerine göre değişiklik gösterir. Genellikle, kurutulmuş ve toz veya tane halinde bulunur...

#1
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Yüksekliği 3 metreye kadar ulaşan, üzerinde kırmızı meyveleri olan, çalı şeklindeki hoş görünümlü bir bitkinin minik kırmızı meyvelerinden elde ediliyor sumak. Başta Anadolu'da Akdeniz'e yakın yerlerde olmak üzere Ortadoğu'da ve İran'da yetişiyor. Yüksek rakımlı toprakları sevdiğinden, yaylaların seyrek ormanlık alanlarında bulunuyor ve yükseklere çıkıldıkça lezzeti artıyor. Ağza alındığında damakta bir baharatın yoğun aromatik etkilerinden çok sıra dışı ekşi bir tat bırakıyor. Bu ekşi karakteristiği onu, Anadolu sofralarında limon, sirke ya da koruk gibi yemeklere ekşilik kazandırmak için kullanılan vazgeçilmez bir baharat olarak konumlandırmış.

#2
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Google aramalarına göre 2025'in en çok merak edilen baharatı sumak oldu. Türk mutfağında bazı sofralarla ve yemeklerle öyle özdeşleşmiş ki, bugün masasında sumak olmayan kebapçı ya da mantıcıya rastlamak neredeyse imkansız. Türk mutfağında sahip olduğu önemli rol bir yana, başta Lübnan olmak üzere Arap mutfaklarında da geniş kullanım alanına sahip. Sonbaharda çalı şeklindeki bitkisinin yaprakları kırmızıya; çiçekleri sert, konik, kırmızı meyvelere dönüştüğünde hasat ediliyor. Meyveler tamamen olgunlaşmadan hemen önce toplanıp güneşte kurutuluyor. Tane olarak ya da öğütüldükten sonra toz olarak kullanılabilir. Çoğunlukla öğütülmüş halde kullanımı tercih edilir.

#3
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Kış aylarının vazgeçilmez baharatı sumak, sofralara lezzet katmakla kalmıyor, sıkça tercih ediliyor.

#4
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Kansere karşı korur. Sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlığı giderir. Mide problemlerini iyileştirir. Sumak, diş eti bakımını yapar. Anti bakteriyel içeriği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir. Boğaz ağrılarını hafifletir. Ateş düşürür.

#5
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Sumağın kazaların yaşanması durumunda kanamaları durdurma özelliği bulunur.

#6
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

İdrar kaçırma sorunlarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. İştah açar. Sumak cilde faydaları açısından da dikkat çeker.

#7
Foto - Portakaldan daha fazla C vitamini var! 2025 yılı içerisinde en çok aranan baharat: Hazımsızlık sona erer

Suyu tonik olarak kullanıldığında sivilceler ve sivilce lekeleri üzerinde etkilidir. Cilde taze ve parlak bir görünüm verir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl sonra aynı rezalet

1915 yılında Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan lise son sınıf öğrencilerinin cephede şehit düşmesi nedeniyle o yıl hiç mezun veremeyen İst..
Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı
Gündem

Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı

Şarkıcı Tarkan'ın Ankara Millet Bahçesi’nde verdiği halka açık konserde ezan vaktinin gelmesiyle müziğe ara vermesi, sosyal medyada ve kamuo..
Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz
Gündem

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz

Güney Kore'de önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında haftalardır perde arkasında yürütülen mutabakat g..
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Kırmızı Masa’ya konuk olan Ertuğrul Özkök 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna “Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim” cevabını ver..
Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu
Gündem

Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Kerkük Valisi Seman Ağa, Erdoğan'ın yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi teb..
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Gündem

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Orta Doğu'da gerilim katlanarak tırmanıyor. Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği kalleş saldırının..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23