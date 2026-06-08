Gerçekleri çarpıtmanın ustası: Ertuğrul Özkök! Ali Karahasanoğlu yazdı

Karahasanoğlu, uzun yıllar Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök'ün, 28 Şubat döneminde atılan manşetlerin bir kısmından pişmanlık duyduğunu söylese de, aynı dönemde yaşanan hukuksuzlukları bugünkü gelişmelerle kıyaslamasının çelişki olduğunu ileri sürdü.

"28 Şubat'taki rolünü küçümsemeye çalışıyor"

Özkök'ün darbe sürecindeki medya rolünü hafifletmeye çalıştığını savunan Karahasanoğlu, özellikle başörtüsü yasağı ve Refah Partisi döneminde atılan manşetleri hatırlattı.

"411 el kaosa kalktı" tartışması

Yazısında Hürriyet'in yıllar önce attığı "411 el kaosa kalktı" manşetine de değinen Karahasanoğlu, söz konusu başlığın başörtüsü yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliğine karşı atıldığını belirtti.

Karahasanoğlu, Özkök'ün programda yaptığı "Biz yasağın sürmesini istemedik, oluşabilecek kaosu haberleştirdik" şeklindeki savunmasını eleştirerek, 411 milletvekilinin destek verdiği bir anayasa değişikliği için "toplumsal mutabakat yoktu" denilmesini gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

"Toplumsal mutabakat" eleştirisi

Ali Karahasanoğlu, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının herhangi bir toplumsal mutabakat şartına bağlanamayacağını savundu.

Başörtüsü yasağının kaldırılması için yapılan anayasa değişikliğinin Meclis'te çok geniş destek aldığını hatırlatan Karahasanoğlu, buna rağmen "toplumsal mutabakat oluşmadı" şeklindeki değerlendirmelerin demokratik iradeyi yok saymak anlamına geldiğini öne sürdü.

İmamoğlu çıkışı

Karahasanoğlu'nun yazısındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise Ekrem İmamoğlu hakkındaki değerlendirmeler oldu.

Özkök'ün İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar konusunda tarafsız davranmadığını savunan Karahasanoğlu, geçmişte muhafazakâr siyasetçilere yönelik sert manşetleri savunan Özkök'ün bugün farklı bir tutum sergilediğini ileri sürdü.

Özellikle etkin pişmanlık ifadeleri ve soruşturma dosyalarına ilişkin açıklamalar üzerinden Özkök'ün kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmelerde bulunduğunu iddia eden Karahasanoğlu, bunun gazetecilikten çok siyasi tarafgirlik olduğunu savundu.

"Gazetecilik değil, taraf tutmak"

Yazısını sert ifadelerle tamamlayan Ali Karahasanoğlu, Ertuğrul Özkök'ün son dönemdeki açıklamalarının gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını öne sürerek, geçmişteki tutumları ile bugünkü söylemleri arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, Özkök'ün hem 28 Şubat sürecine ilişkin değerlendirmelerinde hem de güncel siyasi olaylara yaklaşımında "gerçekleri çarpıttığını" savunarak eleştirilerini sürdürdü.

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