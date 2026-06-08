Mandalar sıcaktan kaçıp Eber Gölü’ne girdi! Görenler Serengeti sandı

Afyonkarahisar’da sıcaktan bunalan mandaların Eber Gölü’ndeki serinleme anları, belgesellerini aratmadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Afyonkarahisar'ın simgelerinden mandalar serinlemek için kendilerini Eber Gölü'nün sularına bıraktı. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.

Havadan görüntülendi

Sıcaktan bunalan mandaların göldeki serinleme mesaisi, dronla havadan görüntülendi. Hem sazlıkların arasında beslenen hem de suyun keyfini çıkaran mandaların oluşturduğu manzara, izleyenleri hayran bıraktı. Eber Gölü'nün eşsiz doğal güzelliğiyle birleşen o anlar, bölgenin biyoçeşitliliğini ve büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Eber Gölü olmazsa manda kaymağı da olmaz"

Çay ilçesi Eber köyünde ikamet eden manda üreticisi Necati Furuncu, Eber Gölü'nün bölge hayvancılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Havalar ısınınca mandalar serinlemek amacıyla suya giriyor. Mandaların olmazsa olmazı sudur. Şu anda da gördüğümüz gibi hepsi suyun içerisindeler. Zaten Eber Gölü olmazsa manda da olmaz, meşhur manda kaymağı da olmaz" dedi.

Eber Gölü'nün sunduğu bu görsel şölen, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.