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Ekonomi Yüzlerce şubesi vardı! Ünlü lokantalar zinciri iflas etmek üzere... Satışı gündeme geldi
Ekonomi

Yüzlerce şubesi vardı! Ünlü lokantalar zinciri iflas etmek üzere... Satışı gündeme geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 00:49:00 -
Yüzlerce şubesi vardı! Ünlü lokantalar zinciri iflas etmek üzere... Satışı gündeme geldi

Küresel ekonomik kriz en çok Almanya ve ABD'yi vururken bu kez ünlü lokanta ve fast-food zincirinden iflas haberi geldi.

Yüzlerce şubesi olan Dünyaca ünlü Fast-food zincirinin iflas etmesi an meselesi.

Boston Market, iflas başvurusunda bulunarak geleceği belirsizliğe sürüklendi. Şirket, geçmiş borçları ve mali zorluklarıyla boğuşurken, satılma ihtimaliyle karşı karşıya.

Boston Market, bir zamanlar sadece Newton banliyösündeki tek bir lokasyonla başlayarak daha sonra ünlü bir marka haline geldi. Ancak, hızlı büyüme kontrol edilemez hale gelince, 2000 yılında iflas etti. McDonald's, Boston Market'i kurtarmak için devreye girdi, ancak şirketin ana markası dışında genişlemekte zorlandığı için bu hamle başarılı olmadı.

Hukuki sorunlar patlak verdi

Golden Arches, Chipotle Mexican Grill'deki finansal hissesini satın aldıktan sonra Boston Market'in yönetimine el koydu. Ancak, Colorado'daki merkezin vergi borcu nedeniyle el konuldu ve zincir, 300 mağazanın altına düştü. Bu süreçte, US Foods'a olan 11,9 milyon dolarlık ödeme de dahil olmak üzere ödenmemiş faturalar nedeniyle hukuki sorunlarla karşılaştı.


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İflası an meselesi

Boston Market'in mevcut durumu belirsizliğini koruyor. Şu anda işler devam ediyor, ancak zincirin geleceği hala belirsiz. Şirketin sahibi Jay Pandya, 10 ila 50 milyon dolar arasında borç listelediği iflas başvurusunda bulundu. Bu dosyada, IRS, US Foods ve Pizza Hut gibi çeşitli kuruluşlara olan borçlarını da içeriyor.

Boston Market'in iflas başvurusu, şirketin geçmiş zorluklarını ve mevcut mali durumunu yansıtıyor. Şimdi, zincirin geleceği hakkında belirsizlik devam ediyor ve markanın satılması olası bir seçenek olarak görünüyor.

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