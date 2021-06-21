Yüzlerce mağdur var... Bu da enişte-kayınço vurgunu!

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway’i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65’i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, “Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli” denildi.

Paraları alamadılar

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan ‘saadet’ 2017’de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vaz geçti ana paralarını dahi alamadı.

7 bin 200’er yıl hapis talebi

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol 1985 (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160’ar yıl ile 7.200’er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.

Piyasayı biz yönlendireceğiz

ÖTE yandan sanıklar arasında yer alan tek tutuklu sanık ise Muhammet Satıroğlu. Satıroğlu, Kocaeli’nde görülen Hipper davasında yargılanan isimler arasında yer alıyor. Bu arada, hakkında 7 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Eren Düzyol’un üyelere yönelik yaptığı bir paylaşımda “Dünyanın network piyasasını biz yönlendireceğiz” dediği ortaya çıktı.

Hürriyet