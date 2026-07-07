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Gündem 200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi
Gündem

200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi

Yeniakit Publisher
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200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi

Sakarya'da sünnet konvoyunun önünü bahşiş almak için keserek 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosikletli kurye, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 101 bin lira para cezası kesilip ehliyetine el konuldu ayrıca motosikleti trafikten men edildi.

5 Temmuz Pazar günü Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde kurallara uygun şekilde kol halinde seyreden bir sünnet konvoyunun önüne kırarak bahşiş almak isteyen motosikletin sürücüsü A.G., motosikletten indi. Motosikletlinin trafiğin akışını birden kesmesi üzerine konvoyda bulunan otomobiller birbirine girdi. 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada, araçlar içerisinde bulunan 1'i bebek toplam 3 kişi yaralandı. Motosikletinden inip bahşiş almak için otomobile doğru yürüdüğü esnada arkadaki araçların çarpıştığını fark eden kurye A.G., hiçbir şey olmamış gibi tekrar motosikletine binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

EHLİYET VE MOTOSİKLET DE GİTTİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren motosikleti ve sürücüsü A.G.'yi kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye, "Grup halinde sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak ve trafiği engellemek", "Tehlikeli şerit değiştirmek" ve "Araç üzerindeki tadilatı ruhsata işletmemek" maddelerinden toplamda 101 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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