Yüzdeki yara izleri nasıl geçer? Doğal reçete

Yara izlerini geçirmek için kullanılan birçok tedavi seçeneği vardır

İşte yüzdeki yara izleri nasıl geçer sorusunun yanıtını şu şekilde verilebilir;

Soğan Kürü: Yüz ve cilt yaraları için kullanılan bir diğer kür ise soğan kürüdür. Soğan kürü soğanın özü içinden oyulduktan sonra ovalama şekli ile cilde uygulanır. Bu şekilde soğan kürü doğrudan yara izlerine etki eder. Ayda bir kez soğan kürünü cilt yaralarına uygulanması durumunda yara izleri önemli ölçüde geçmektedir.

Elma Sirkesi Toniği: Elma sirkesi yara izlerimi kurutmaya yardımcı olur. Pamuk yardımı ile her akşam yatmadan önce elma sirkesi toniğini yüzünüzdeki yara izine sürebilirsiniz.

Buz: Yara tedavisinde kullanılmaktadır. Yaranın içerisinde yer alan iltihaplı hücrelerin de yok olmasını sağlar. Bundan dolayı buz iyi bir alternatif yöntem olarak bilinmektedir. Buz kürünü günde 2 defaya mahsus olmak üzere yapabilirsiniz.

Aloe Vera Jeli: Cilt bakımının önemli bir parçası olan aloe vera jeli, yüzdeki yara izlerinin tedavisine ek olarak oluşabilecek iltihaplanmayı da azaltır. Yaranın olduğu bölgeye aloe vera bitkisinden çıkarılan jeli kullanabilirsiniz.

Deniz Tuzu: Deniz suyu ciltteki sivilce ve akne izlerinin giderilmesine yardımcı olur. Deniz suyu yerine yaraların üzerini tuzlu su ile silebilirsiniz.

Limon: Pigmantasyon ya da sivilce izleri için limon suyunu kullanabilirsiniz. Limon suyunu gül suyu ile karıştırmak yara izlerine doğrudan etki eder. Yüksek C vitamini özelliği bulunan limon cilt için gerekli mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı olur.