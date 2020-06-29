Yüzdeki sivilce nasıl geçer?

Sivilce nasıl geçer sorusu kadın erkek herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Ben yüzümdeki sivilcelerden artık kurtulmak istiyorum ve sivilceler için kesin çözüm nedir sorusu merak edilmekte. Sivilce ile beraber kızlarda aşırı tüylenme, adet düzensizliği, tip 2 diabet, yumurtalık kistleri olabilir. Bu vakalarda hormonal testlerin mutlaka yapılması ve altta yatan hastalığın tedavisi gereklidir. Böbrek üstü tümörlerinde aşırı hormon salınımına bağlı akne ortaya çıkabilir.

Sivilceden kurtulma kürleri

Tarçın ve limon, sivilce tedavisinde kullanılabilecek güçlü antibakteriyel maddelerdir. Tarçın, sağlıklı bir cilt tabakası ortaya çıkarmak için hafif bir aşındırıcı olarak da çalışır. Tarçın ve limon suyunu karıştırıp sivilceleriniz üzerine uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın, nemlendirici uygulayın ve haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Sivilce için limon ve zerdeçal kürü

Zerdeçal cildinizin hafif sarı kalmasına neden olabilir, yüzünüzü birkaç kez yıkadıktan sonra geçecektir. Zerdeçal ve limon suyunu iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletip cildinizi durulayın. Sivilcelerden kurtulmak için haftada 2 veya 3 defa bu karışımı kullanın.