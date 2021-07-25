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Gündem Yüzde 85 değil, yüzde 15 batıyor bunlara! Allah sayısını arttırsın, Cumhuriyet kudursun
Gündem

Yüzde 85 değil, yüzde 15 batıyor bunlara! Allah sayısını arttırsın, Cumhuriyet kudursun

Türkiye’deki derneklerin yüzde 15’in dini hizmet amacıyla kurulduğunu haberleştiren Kemalist Cumhuriyet, “Dinci dernekler ülkeyi sardı” başlığını atarken, yüzde 85’lik dilim içinde kalan derneklere ise toz kondurmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 15:19:00 -
Yüzde 85 değil, yüzde 15 batıyor bunlara! Allah sayısını arttırsın, Cumhuriyet kudursun

Türkiye’deki dini derneklerin sayısı her geçen gün artarken, bu durum bazı İslam düşmanlarını fena halde rahatsız ediyor.

İslam karşıtı haberleriyle bilinen Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nın verilerini aktardığı haberinde dini dernekleri hedef aldı.

Haberde, Türkiye’de her 100 dernekten 15’inin dini hizmet amacıyla kurulduğu yazılıp, “Dinci dernekler ülkeyi sardı” ifadeleri kullanılırken geriye kalan mesleki ve dayanışma dernekleri, spor dernekleri, eğitim araştırma dernekleri, kültür, sanat ve turizm dernekleri hakkında tek söz edilmedi.

Toplam dernek sayısının yüzde 85’lik kısmına toz kondurmayan Cumhuriyet, direk olarak dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekleri gündeme getirerek niyetini bir kez daha göstermiş oldu.

Haberin devamında il il veriler aktarılarak dini derneklerin Türkiye’nin her tarafını sardığı şeklinde skandal bir yoruma da yer verildi. Cumhuriyet’in bu haberi, “Allah dini dernekleri arttırsın, Cumhuriyet kudursun” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Açıkça planlı ve programlı saldırının yapıldığı haberin benzeri geçtiğimiz günlerde Odatv ve Artıgerçek gibi sitelerde de yer almıştı.

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