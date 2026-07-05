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Gündem Urumçi katliamının yıl dönümüydü! STK’lar Çin Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı
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Urumçi katliamının yıl dönümüydü! STK’lar Çin Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı

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Urumçi katliamının yıl dönümüydü! STK’lar Çin Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı

İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu önünde Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yapılan katliamla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Urumçi olaylarına ilişkin İstanbul'da basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği ve çeşitli STK’lerin üyeleri, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binasının yakınlarında toplandı.

Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan grup, Çin aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Ortak basın açıklamasını çeşitli STK’leri temsilen Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Musacan Er yaptı.

Er, zalimlerin karşısında mazlumların sesi olmak için eylemde bir araya geldiklerini söyledi.

Musacan Er, "Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur, Kazak ve diğer Türk kardeşlerimiz toplama kamplarında hapis tutuluyor, köle işçi olarak ücretsiz çalıştırılıyor. Hapishanelerde işkenceye maruz kalıyor. İç organları çalınıyor ve kısırlaştırma politikalarıyla gelecek nesil yok ediliyor." diye konuştu.

Uygur Özerk Bölgesi'nde namaz kılmanın, benzeri dini ve milli kimliği yaşatacak her türlü faaliyet yasaklandığını anlatan Er, tüm yaşam alanlarının dijital gözetleme kuleleriyle izlendiğini kaydetti.

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