Fındık üreticisini tedirgin eden tehlike büyüyor

"Kokarca Türkiye'nin en büyük tarımsal sorunlarından biri olacak" Kahverengi kokarcanın hızla yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Pehlevan, tehdidin artık yalnızca Karadeniz Bölgesi ile sınırlı olmadığını, önümüzdeki yıllarda sadece Trabzon'un ya da Karadeniz'in değil, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olacağını söyledi. Pehlevan "Bugün birçok ilimize yayılmış durumda. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca bir kurumun yürütmesi yeterli değil. Buna karşı çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu, sadece bir bakanlığın tek başına mücadele edebileceği bir konu değil. Mutlaka koordineli bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumların ortak hareket etmesi gerekir. Aksi durumda bununla mücadele etmek kolay olmayacaktır. Biz de Ziraat Mühendisleri Trabzon Şubesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kokarcanın AFAD kapsamına alınması yönünde çalışma yürüttük. İlgili kurumlara, AFAD Başkanlığına ve AFAD İl Müdürlüğüne yazılar gönderdik. Amacımız, konunun AFAD kapsamına alınarak ilgili bakanlık ve kurumların bir araya gelmesi, koordineli şekilde hareket edilmesi ve bu sorunun üstesinden birlikte gelinmesidir" diye konuştu.