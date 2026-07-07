  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
73 yuvalı ev, 100 yuvalı cami! Burada yaz boyu pencere açamıyorlar Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin elindeki S-400'lere ne olacağını açıkladılar Günde bir kaşık için yeter: Kalp damarlarını otobana çeviriyor! “Özgür Özel’i bırakıp Kılıçdaroğlu’na yanladı” denilmişti! “Behzat Ç.”den ilk açıklama Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu! Fındık üreticisini tedirgin eden tehlike büyüyor Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’i dumura uğratan talep! Çok büyük krize sebep oldu Uykuları kaçtı, apar topar açıklama yaptılar: Halkımız rahat olsun Türkiye savaş uçaklarını alamayacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

Meteorolojinin açıkladığı verilere göre, yağışlı geçen haftasonunun ardından 5 derece artması beklenen hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 40 dereceyi görecek.

#1
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

Türkiye, bir kez daha kavrulmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar vatandaşların bir nebze olsun ferahlamasını sağladı. Ancak gelen son tahminler vatandaşların canını sıkabilir.

#2
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, yeni bir sıcak hava dalgası için uyarı geldi. Meteoroloji değerlendirmelerine göre hafta sonuna doğru yurt genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

#3
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

BAZI İLLER 40 DERECEYİ GÖREBİLİR Uzmanlar, termometrelerin birçok bölgede ortalama 5 derece artacağını yazdı. Öte yandan bazı illerde sıcaklıkların yeniden 40 derece sınırına yaklaşacağını belirtiyor.

#4
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

AVRUPA'DAKİ SICAKLIKLAR İSTANBUL'U ETKİLİYOR Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının Türkiye'yi de etkilemeye devam edeceği bildirildi. Bu etkinin en çok İstanbul'da hissedileceği ve sıcaklıkların yeniden 35-36 derece seviyelerine çıkacağı ifade edildi.

#5
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR Ayrıca İstanbul'da perşembe günü kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin beklendiği de bildirildi. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle serin havanın hissedilmeye devam edeceği kaydedildi.

#6
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: O illerde sıcaklık 40 dereceye çıkacak!

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN BATI VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK FAZLASIYLA HİSSEDİLECEK Son olarak batı ve İç Anadolu bölgeleri pazar gününden itibaren yeni bir aşırı sıcak dalgaya gireceği bilgisi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak ..
İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli
Dünya

İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli

İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in NATO Zirvesi için Ankara’ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi...
Adliyede dehşet! Kelepçeli halde 6. kattan atlayarak intihar etti
Gündem

Adliyede dehşet! Kelepçeli halde 6. kattan atlayarak intihar etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 52 yaşındaki hırsızlık zanlısı, kelepçeli halde 6'ncı kattan atlayar..
Lübnan'da büyük acı!
Gündem

Lübnan'da büyük acı!

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de yürüttüğü soykırımın bir benzerini Lübnan topraklarında sahneleyerek kan dökmeye ve katliamlarını sürdürmey..
KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
Gündem

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesim..
Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi
Gündem

Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi

İnsanlığın bittiği, vicdanların kuruduğu yer feryadı Çanakkale'den yükseldi. Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi, sa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23