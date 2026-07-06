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Dünya 17 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
Dünya

17 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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17 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu

Terör devleti İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 17 esirin, serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yerel medya, serbest bırakılan 17 Gazzeli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin Kızılhaçı ekipleriyle koordineli olarak Kerem Ebu Salem sınır kapısından Gazze Şeridi'ne taşınan ve serbest bırakılan 17 esirin naklini kolaylaştırdığını doğruladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından belgelenen resmi verilere göre böylece bugüne kadar serbest bırakılan esir sayısı 467'ye yükseldi.

 

İşgal kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden belirli aralıklarla sınırlı sayıda esiri serbest bırakmaya devam ediyor; ancak esirlerin birçoğu, işgal zindanlarındaki sert koşullar nedeniyle işkence ve bitkinlik belirtileri gösteriyor.

Esirler ve Eski Esir İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Kulübü'nün verilerine göre, işgal zindanlarındaki esir sayısı 9 bin 600'ü aşmış durumda. Bunların arasında Gazze Şeridi'nden "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan yaklaşık 1.250 erkek, 90 kadın ve yaklaşık 350 çocuk esir bulunuyor.

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