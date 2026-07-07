Sürücüler dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul - Ankara yönü trafiğe kapatıldı
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Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı – Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, İstanbul - Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağından D-100 Devlet Yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir.” denildi.
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 7 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
İşte Türkiye genelinde yol durumu:
TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı – Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, İstanbul - Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağından D-100 Devlet Yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecektir. D-100 Devlet Yolundan TEM Otoyolu Dilovası ve Doğu Hereke Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çalışmalar 06.07.2026 Pazartesi günü saat 12:00’den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir.
Aydın Otoyolunun 9-10.km.leri arasında Yalki Deresi Köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 05.07.2026-08.07.2026 tarihlerinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır.
Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır.
Ankara-Konya yolunun 49-51.km.leri (Kömüşini) arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara - Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanmaktadır.
Nurdağı-Islahiye-Hassa yolunun 19-20.km.leri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Alaca-Zile yolunun 19-29.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Sinop-Samsun yolunun 72-77 km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iyi yönlü olarak sağlanmaktadır.
Bingöl-Solhan yolunun 8-12.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Yeniköprü-Hakkari yolunun 0-1. km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.