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Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

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IHA Giriş Tarihi:

Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine izne gelen uzman çavuş, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Foto - Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

Kaza, Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi Çaputluçam Küme Evleri mevkiinde meydana geldi.

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Foto - Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Çolak'ın (32) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çolak çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Foto - Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

BUGÜN İZİNLİ OLARAK MEMLEKETİNE GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ Yalçın Çolak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bugün izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

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Foto - Uzman çavuşun acı sonu: İzne geldi canından oldu!

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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