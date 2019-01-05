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Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de doğal gaz, elektrik ve ulaşımda yüzde 55'e varan zam oranlarını protesto etmek için halk sokağa döküldü.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:01
Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta

Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda." açıklamasını yaptı.

'Az kazanan az vergi ödesin'

Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten göstericiler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.

Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.

Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen Aralık ayında, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:01
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