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Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

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Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Kalpten cilde kadar pek çok etkisi var bu doğal besin her derde deva. Meğer tüm dertlerin devasıymış! Doğru uygulandığında bazı rahatsızlığı jet hızıyla bitiriyormuş.

#1
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Her gün bir avuç yer fıstığı tüketmenin vücudunuzun üzerinde nasıl etkiler oluşturduğunu biliyor musunuz? Yer fıstığı; protein, sağlıklı yağ ve vitamin bakımından zengin besin içeriğiyle uzun süre tok kalmaya yardımcı olurken kalp, kas ve beyin sağlığını da destekleyebilir.

#2
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Yer fıstığı içinde bulundurduğu vitamin, mineral, protein ve sağlıklı yağlar bakımından zengin ve besleyici bir kuruyemiştir. İçerdiği doymamış yağ asitleri, lif ve protein miktarı sayesinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Bu özelliğiyle hem sağlıklı ara öğünler arasında öne çıkar hem de birçok kuruyemişten ayrılır. Yüksek enerji sağlaması nedeniyle de sporcular ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireyler tarafından sıkça tercih edilir.

#3
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Yer fıstığı; magnezyum, fosfat, E vitamini, bakır ve arjinin gibi önemli besi ögelerini içinde barındırır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ise kalp sağlığını destekler. Kolestrol seviyesinin dengelenmesine katkı sağlar ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.

#4
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Ancak yüksek kalorili bir besin olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

#5
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Protein ve lif açısından zengin olan bu besin, kas gelişimini de ayrıca desteklerken kilo kontrolüne de katkı sağlayabilir.

#6
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

İçerisindeki antioksidanlar ve polifenol bileşikleriyle vücuttaki sağlıklı hücreleri korumaya yardımcı olur.

#7
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığına katkı sunabilir. Ayrıca beyin fonksiyonlarını desteklediği ve kanser risinin azaltılmasına yardımcı olabileceği de belirtilmektedir.

#8
Foto - Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Yer fıstığı mümkün oldukça çiğ veya katkısız haliyle tüketilmesi önerilir. Kavrulmuş yer fıstığı da her ne kadar benzer besin değerini korusa da, tuz ilavesi olmayan ürünlerin tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Sağlıklı bir bireyin günlük yaklaşık olarak 25-30 gram (bir avuç) tüketmenin yeterli olabileceğini belirtiyor. Fazlası ise yüksek kalori alımına neden olabilir.

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