Bunu tüketin: Kalpten cilde kadar pek çok faydaları var... Her derde deva çıktı

Yer fıstığı mümkün oldukça çiğ veya katkısız haliyle tüketilmesi önerilir. Kavrulmuş yer fıstığı da her ne kadar benzer besin değerini korusa da, tuz ilavesi olmayan ürünlerin tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Sağlıklı bir bireyin günlük yaklaşık olarak 25-30 gram (bir avuç) tüketmenin yeterli olabileceğini belirtiyor. Fazlası ise yüksek kalori alımına neden olabilir.