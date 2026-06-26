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Spor Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı: Arda Güler'den tarihe geçen gol!
Spor

Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı: Arda Güler'den tarihe geçen gol!

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Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı: Arda Güler'den tarihe geçen gol!

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takım, ABD ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçında gol atamayan milliler, ABD karşısında ilk golünü buldu.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takım, ABD ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçında gol atamayan milliler, ABD karşısında ilk golünü buldu.

Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'da ABD ağlarını sarsan Arda Güler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcumuz oldu.

Türkiye'nin golünü 10. dakikada Arda Güler kaydetti.

Bu gol A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. A Milli Takım'ın son golünü 2002 Dünya Kupası'nda İlhan Mansız, Güney Kore ağlarına göndermişti.

 

EMRE BELÖZOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

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