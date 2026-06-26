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Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

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Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliği ile Mısır Çarşısı'nda muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen programda beş kazanda pişirilen aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan Geleneksel Aşure Günü programına İstanbul Valisi Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Foto - Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, “Aşure bildiğiniz gibi Türk toplumunun geleneksel kültüründe vazgeçilmez yere sahiptir. Buradaki amaç toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin bu aşurede olduğu gibi farklı nimetlerin bir araya gelerek farklı bir sonuç çıkardığı gibi farklı kültürlerin de bir araya gelerek Türk milletinin temel karakteristiğini yansıtan bu sevgiyi, hoşgörü ve barışa dayalı bir kültürün ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bugün de İstanbulumuzun değişik yerlerinde bu kültürü yansıtan aşure dağıtımları yapılıyor. Herkes bu işe yürekten kendini veriyor, yürekten bağlanıyor.

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Foto - Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Dolayısıyla bizim de örfümüzü, adetimizi ve geleneklerimizi yaşatmamız ve sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda etkinlikler çok önemli. Ben Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü, Mısır Çarşısı esnafımızı, Mısır Çarşısı derneğimizi, başkanını emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin her türlü fitneden, fesattan uzak eylesin. Dünyanın şu an içinde bulunduğu bir dönemde bizim böyle bütünleştirici, birleştirici kültüre, değere ihtiyacımız var. Buradaki bu mesajın ve bütün dünyaya örnek olarak barış ortamının telsizine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

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Foto - Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise "Bugün aşure günü milletimizin medeniyet değerleri açısından önemli bir gün. Hem İslam tarihinde önemli acıların yaşandığı hem de önemli sevinçlerin yaşandığı bir dönem. Bu da aşure de bizim geleneğimizin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Mısır Çarşısında ki esnafımız burada her yıl şu anda sadece Eminönü meydanında değil Fatih'te birçok cami de şu anda aşure dağıtımı yapılıyor.

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Foto - Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Bugün binlerce insan, yerli, yabancı bu tadı tadıyor. Aşurede birçok farklı materyal bir araya geliyor ve bambaşka bir lezzet çıkıyor. Biz de millet olarak çok farklı şeyleri bir araya getirip başka güzellikler ortaya çıkardık çıkartıyoruz. Allah aşılarımızı mübarek etsin, yiyenlere de afiyet olsun” ifadelerini kullandı. İkram edilen aşureden yiyenlar de emeği geçenlere teşekkür ederek aşure gününün milli bir değeri olduğunu, yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

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