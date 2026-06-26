Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise "Bugün aşure günü milletimizin medeniyet değerleri açısından önemli bir gün. Hem İslam tarihinde önemli acıların yaşandığı hem de önemli sevinçlerin yaşandığı bir dönem. Bu da aşure de bizim geleneğimizin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Mısır Çarşısında ki esnafımız burada her yıl şu anda sadece Eminönü meydanında değil Fatih'te birçok cami de şu anda aşure dağıtımı yapılıyor.