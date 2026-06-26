Vatandaşlara ikram edildi Mısır Çarşısı’nda aşure ziyafeti
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliği ile Mısır Çarşısı'nda muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen programda beş kazanda pişirilen aşureler yüzlerce kişiye ikram edildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan Geleneksel Aşure Günü programına İstanbul Valisi Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.