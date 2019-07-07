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Yüzde 50 indirim! Bu işte 'bereket' var

Yeni sezonda franchise kampanyası başlatan Bereket Döner, franchise bedellerinde yüzde 50 oranında indirim yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:11
Yüzde 50 indirim! Bu işte 'bereket' var

 Akit  Ekonomi 

Türk döneri deyince ilk akla gelen markalardan olan Bereket Döner, yeni sezonda yatırımcılara fırsat kapısı açarak franchise kampanyası başlattı. Şirket, franchise bedellerinde yüzde 50 oranında indirim yaptı.

Piyasa canlanacak

Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, yatırımcılara yaptığı çağrıyla yaz dönemi boyunca geçerli olacak kampanyayla sektöre canlılık geldiğini; girişimcilere de büyük imkân sunulduğunu söyledi. Sektöre ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Muhammet Nezif Emek, küçük yatırımların getirisi yüksek kazanca döneceği yeni uygulamanın yaz ayı sonuna kadar süreceğini müjdeledi.

Yeni yatırımcılar gelsin

Bereket Döner’in daha önce 60 bin liradan franchise bedeliyle satışını yaptığı Bereket Döner Express’lerin 30 bin liraya indirildiğini aktaran Emek şu mesajları verdi: “Sektörün en pratik yatırım aracı olan Bereket Döner Express, örnek bir işletme modelidir. Genç yatırımcılarımız için ideal bir başlangıçtır. Yaz dönemi kampanyası boyunca 100 bin liraya satışını yaptığımız standart Bereket Döner Restoran franchise bedelini de 50 bin liraya düşürdük. Sektörde franchise’ın zirvesi olarak kabul edilen Bereket Döner Since 1988 Büyük Alakart konseptin fiyatını ise 200 bin liradan 100 bin liraya çektik.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:11
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  2. Bereket Döner
  3. franchise
  4. Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek
  5. Muhammet Nezif Emek
  6. Bereket Döner Express

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