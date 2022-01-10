Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı ne kadar? Ölüm aylığı hisse oranları ne kadar? Dul aylığı hisse oranı nasıl hesaplanır?

2021 yılına ilişkin aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2021 yılı enflasyon oranı 36.08 olarak belirlendi. TUİK’in açıkladığı bu veri sonrası memur ve emeli maaşları gibi dul ve yetim maaşlarına yapılan zam oranı da belli oldu. 2022 en düşük dul ve yetim maaşı, 500 liradan 627 liraya yükselmiş oldu. En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak.

Dul ve yetim eşinden ne kadar maaş alacak?

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.

Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak.

Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x yüzde 25=941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak. Hesaplamalar şöyle olacak: En düşük emekli maaşları Eski: 1.500 TL Yeni: 2500 TL

Ölüm maaş oranı ne kadar?

Eski Yeni Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL

Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL

Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL.

Ölüm aylığı nasıl paylaştırılır? Dul yetim aylığı ne kadar bağlanır?

Sigortalının eşi için bağlanacak ölüm aylığı sigortalı sağ iken hesaplanan aylığın %50’si yani yarısıdır. Ölen sigortalının hak sahibi çocuğu olmaması halinde bu oran %75’e çıkar. Çocukların her biri için bağlanacak ölüm aylığı payı %25’tir. Toplam aylığın %100’ü aşacak şekilde hak sahibi olması durumunda eş ve çocukların maaşından belirlenen oranda indirim yapılır.

Sadece eşe aylığın %75’i

Çalışan veya emekli maaşı olan eşe aylığın %50’si

Eş ve 1 yetim olması halinde aylığın %60’ı eşe ve %30’u yetime

Eş ve 2 yetim olması halinde aylığın %50’si eşe ve yetimlere %25-25

Tek yetimin hak sahibi olması halinde aylığın %50’si

İki yetimin hak sahibi olması durumunda %40-40 paylaşım esas alınır.