Yüzde 40 zam da değiştirmedi! Aynı bahaneyi öne süren taksicinin aracı bağlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği , Fatih Aksaray'da taksileri denetledi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin toplu ulaşıma zam kapsamında taksi ücretlerini yüzde 40 arttırmasına karşın, denetimlerde bilindik sorunlarla karşılaşıldı.

'Araç değişim saatimdi'

Yolcuyu kendi istikameti üzerine gitmek koşuluyla taksisine alan bir sürücünün taksisi bağlanarak bin 823 lira para cezası kesildi.

Yolcu seçtiği için kendisine para cezası kesilen Taksici Murat Yüzügüldü, bilindik gerekçelerle kendisini şöyle savundu:

Değişim saatim geldi. Yolcuya nereye gideceğini sormadım. Elini kaldırınca durdum ve arabama bindi. Bahçeşehir'e gideceğini söyledi, değişim saati olduğunu belirttim. Ben hakkımı haram ediyorum. Değişim saati olduğunu söyledim. Arabayı 15.00'te teslim edecektim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseltilmişti.