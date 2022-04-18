  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yüzde 40 zam da değiştirmedi! Aynı bahaneyi öne süren taksicinin aracı bağlandı
Gündem

Yüzde 40 zam da değiştirmedi! Aynı bahaneyi öne süren taksicinin aracı bağlandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi ücretlerine yüzde 40 zammı taksilerle ilgili sorunları çözemedi. İstanbul'daki taksi denetiminde bilindik sebeplerden cezalar kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:34:00 - 2022-04-18 23:38:58
Yüzde 40 zam da değiştirmedi! Aynı bahaneyi öne süren taksicinin aracı bağlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği , Fatih Aksaray'da taksileri denetledi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin toplu ulaşıma zam kapsamında taksi ücretlerini yüzde 40 arttırmasına karşın, denetimlerde bilindik sorunlarla karşılaşıldı.

'Araç değişim saatimdi'

Yolcuyu kendi istikameti üzerine gitmek koşuluyla taksisine alan bir sürücünün taksisi bağlanarak bin 823 lira para cezası kesildi.

Yolcu seçtiği için kendisine para cezası kesilen Taksici Murat Yüzügüldü, bilindik gerekçelerle kendisini şöyle savundu:

Değişim saatim geldi. Yolcuya nereye gideceğini sormadım. Elini kaldırınca durdum ve arabama bindi. Bahçeşehir'e gideceğini söyledi, değişim saati olduğunu belirttim. Ben hakkımı haram ediyorum. Değişim saati olduğunu söyledim. Arabayı 15.00'te teslim edecektim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseltilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Büyük ihtimalle adam doğru söylüyor çünkü 2. Şöför o saatlerde değişir %90 olarak,benim anlamadığım taksi şöförünü niye potansiyel yalancı olarak görüyoruz vede bu taksi şoförleri nasıl masai değişimi arabayı alacak söylermisiniz zira 2. Şöför mutlaka her gün aynı yerdedir ve çalışan bir taksi o yere doğru gitmek zorundadır giderken başka yöne seyahat etmek isteyen bir müşteriyi istediği yere getirir se 2. Şöfere nasıl ulaşacak ?.Yada ikinci şöför istanbulumu turlayacak arabasını bulmak için.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay