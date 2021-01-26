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Siyaset Yüzde 25'i geçemeyen Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia: Allah'ın izniyle...
Siyaset

Yüzde 25'i geçemeyen Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia: Allah'ın izniyle...

Girdiği tüm seçimleri kaybeden ve her seçimde oyları eriyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle ilk seçimde iktidarız" dedi. AK Partililerin her zamanki dindar söylemlerini "dini siyasete alet etmek" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'nun, sadece seçimlerden bahsederken dindar söylemlerde bulunması da CHP'nin ikiyüzlü siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 08:52:00 -
Yüzde 25'i geçemeyen Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia: Allah'ın izniyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Partinin il kongrelerinde CHP yönetimini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine kendince tepki gösterdi.

Yapılacak ilk seçimde AK Parti'nin iktidardan gidip CHP'nin seçileceğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de sorunları gören, anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten biziz. Emeklilerle, esnafla, öğrencilerle, ev emekçisi kadınlarla, asgari ücretlilerle, işsizlerle, EYT’lilerle, apartman görevlileriyle, sokak satıcıları ve sanatçılarla bir araya gelen, onları dinleyen benim. Bunu yaptığım için rahatsızlık duyuyor, bunu da biliyorum. Yapılacak ilk seçimde, Allah’ın izni, milletin desteğiyle o makamdan ayrılacak"

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Yorumlar

Muro

Sen daha çoooooook beklersin Muharrem ince geliyor kör
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Osman bayam

Küçümsemeyin akp bu kafayla istanbul ve ankarayı kaybetti
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