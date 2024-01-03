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Siyaset Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti
Siyaset

Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-01-03 16:52:00 -
Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti

Davutoğlu’nu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak karşıladı. İki liderden görüşme sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

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