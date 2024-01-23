Yüzde 100 etkili: Hindistan yağı ve Soğan kürü neye yarar? En büyük düşmanı! Yarım saat yeter! Doktorlar bile şaşırdı

Saç dökülmesi zamanla saç yapısının incelmesine neden olan, önlenmesi gereken problemlerden biridir. Birçok kişi de bu görüntüyü rahatsız edici bulabilir. İşte önlem almak için uygulayabileceğiniz neredeyse ilaç gibi etkili doğal çözümler.

Günde 50-100 adet saç telinin dökülmesi, normal karşılanan bir durumdur. Ancak bu miktardan fazla dökülmelerle karşılaşıldığında, alın çizgilerine ulaşan açılmalar başladığında çeşitli önlemler alınabilir.

Saç dökülmeleri birçok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Tiroid bezlerinde oluşan bozukluklar, demir eksikliği, beslenme ve vitamin bozukluklarından kaynaklı ortaya çıkabilir. Ancak bazı doğal çözümler bu problemlerin önüne geçebilir.

Hindistan cevizi yağı! Yarım saat sürmüyor!

Doğal yağlardan biri olan Hindistan cevizi yağının içerisinde E vitamini, antioksidanlar ve yağ asitleri bulunur.

Özellikle E vitamini eksikliğinden kaynaklı oluşan saç dökülmelerini önlemek için Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda UV ışınlarından kaynaklı oluşan protein kaybı saç dökülmelerine neden olabilir.

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Doktorlar, Hindistan cevizi yağının saçlar için kullanılması gerektiğini belirtiyor. Buna ek olarak, nemlendirici özelliğinden faydalanmak için de bakım amaçlı kullanabilirsiniz.

Saç diplerine masaj yaparak uygulandığında, saç derisini nemlendirir, kan dolaşımını arttırır. 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını, özellikle saç diplerinden başlayarak ve masajla saçınıza dipten uca kadar uygulayın.

Soğan suyu

Özellikle saçkıran problemi yaşayan hastalar için etkili olan soğan suyu saç dökülme hızını yavaşlatmada etkilidir. 38 katılımcının yer aldığı soğan suyu çalışmasında aralıklı olarak saçlardaki büyüme oranı izlenmiştir.

Yapılan çalışma sonuçlarının özellikle erkeklerde olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Saçkıran probleminden muzdarip olan erkeklerde %93 kadınlarda ise %71 oranında iyileştirici etkiler vermiştir.

Soğan suyunu saçlarında denemek isteyenler soğan suyu saça nasıl uygulanır konusunu merak ederler. İki tane soğana su ekleyip bir tencerede kaynatın. Ardından ılıyan soğan suyunu saçlarınıza parmaklarınızla uygulayın ve saçlarınıza bone takip yarım saat yada 1 saat bekletin ardından saçlarınızı şampuanınızla yıkayabilirsiniz. Yüzde yüz saç artacak.