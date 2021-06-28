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Korona Virüs Yüzde 1 bile değil! 2 doz aşı olanlarda dikkat çeken sonuç
Korona Virüs

Yüzde 1 bile değil! 2 doz aşı olanlarda dikkat çeken sonuç

2 doz koronavirüs aşı olanlarla ilgili ABD'den çarpıcı bir araştırma sonucu geldi. Yapılan araştırmaya göre, iki doz aşı olanlarda ölüm oranı yüzde 0.8 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 10:12:00 - 2021-06-28 10:55:20
Yüzde 1 bile değil! 2 doz aşı olanlarda dikkat çeken sonuç

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), ülkede koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenleri analiz etti ve aşı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

İki doz aşı olanların yüzde 1'i hastaneye kaldırıldı

Haber ajansının mayıs ayını kapsayan incelemesinde 853.000'den fazla insanın Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan sadece 1.200'ünün aşı olduğu belirlendi.

Bu sonuçlara göre ABD'de mayıs ayında Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanların sadece yüzde 0.1'i iki doz aşısını olanlardı.

Ölüm oranı yüzde 0.8

Öte yandan mayıs ayı içerisinde 18.000 kişinin öldüğünü ve bunun da 150'sinin iki doz aşı olduğunu aktaran Associated Press, "Mayıs ayında Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenler arasında iki doz aşı olanların oranı sadece yüzde 0.8" ifadesine yer verdi.

Haberde ölenlerin yüzde 99'undan fazlasının aşı olmadığına vurgu yapıldı.

Bu araştırma, aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu ve salgını önleme de insanlığın bir numaralı silahı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Yorumlar

Mehmet Genç

Corona virüs ölüm oranı Türkiye'de zaten %0.7 bu aşılama işi harbiden muamma.
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AK

Her tarafım küreselciler tarafından sarılmış durumda, onları çok rahatsız eden yorumlar yazardım her tarafa hükmedip, adeta bu yönde etkisiz hale getirildim. Allah’tan başka kimseden korkmadan yazar, deccale küreselci değil deccal diyerek yazardım, şimdi yazamıyorum çünkü yayınlatamıyorum. İtin taştan yıldığı gibi yılardı şeytanlar, kendisini deşifre etme pahasına da olsa elinden geleni ardına koymazdı ama Rabbimin izniyle yaptıkları rahatsızlık vermenin ötesine geçemezdi. Ey Yeni Akit eğer yalanım varsı bir gün bir elinizle yakamdan diğer elinizle sakalımdan tutun, çünkü böyle bir yalancının sakalı da riyadandır ama doğru söylüyorum da siz inanmak istemiyorsanız, o zaman ben sizden alacaklıyım. Yine ülkem için yazmayacağım bu sefer nefsimi de ilgilendirdiği için yazıyorum, şimdi sizin yeniden imtihanınızdır bu, Allah C:C. şahidimdir tüm ağır tehditleri ayak altına aldım ve çok büyük dünyalıkları Rabbimin rızası için reddettim. Bunların hepsi sabittir, inkarı da mümkün değildir. İşte yorumum ister yazın ister reddedin, Ne diyorlardı 65 yaş üstü için A-KE-PE nin tabanı, covitten en çok onlar zarar görüyor diyerek uzun süreler eve mahkum edildi, sonra anlaşıldı ki bu işte en mahsumu 65 yaş üstü haa dediler madem öyle haydi yine ne zorluk varsa onlara çıkartılsın. Şimdi durduk yerde yaşlıların prostat ilaçlarına zorluk getirildi. Sağlık ocağında yazılması için hastaneden rapor alınma mecburiyeti getirildi. Ey Ak Parti düşmanı AKPE’liler, Allah’a yemin olsun ki oyum ve desteğim AK PARTİYE’dir. Ben oynun farkındayım, inşeAllah tüm yaşlılar da bunun fırkanı varırlar. Ben açıkça şunu görüyorum, Ak Partinin muazzam icraatlarına gölge düşürmeye çalışan bir ekip harıl harıl çalışıyor, Allah muvaffak etmesin, etmeyecekte.
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