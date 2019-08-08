Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy’de bulunan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde, Kaymakamlık ve Altıntaş Belediye Başkanlığı’nın koordinesi ile bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’29 Ağustos 1922 gunu 14. Suvari Tumeninin 3. Alayı, 2. Böluk Komutanı Yuzbaşı Şekip Efendi, böluğunun başında buyuk bir cesaretle, çevre savunmasında bulunan 20 keşif duşman grubunun içerisine saldırarak 2 bin kadar duşman askerini esir alır. Derinliklerde bulunan duşman toplarını ele geçirmek uzere hucuma geçtiğinde bir kısım askeriyle birlikte bu bölgede şehit duşer. Daha sonra bu şehitlik buraya yapılır. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Altıntaş ilçemize bağlı Zafertepeçalköyde bulunan şehitliğimizin bakım ve onarım çalışmalarını Kaymakamlığımız ve Belediye olarak ortaklaşa çalışma ile gerçekleştiriyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)