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Eğitim Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak MEB? Okularda ilkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak MEB? Okularda ilkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Yüz yüze sınavlara ilişkin son dakika haberi geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı birinci dönem yüz yüze sınavlar konusunda milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı. Peki birinci dönem yüz yüze sınavaları yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar en zaman olacak? İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak? İşte MEB yüz yüze sınav açıklamasının detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:35:00 -
Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak MEB? Okularda ilkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) daha önce yapılan açıklamada, 4-22 Ocak tarih aralığında sınava girmeyen öğrenciler için yüz yüze sınav yapılacağı duyurulmuştu. MEB, bir günde en fazla iki sınav yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı yeni açıklamaya göre 4 Ocak'ta yapılması planlanan yüz yüze sınavlar için ertelenme kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz."

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