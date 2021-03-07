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Eğitim Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavlar iptal mi son dakika
Eğitim

Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavlar iptal mi son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak illere sınavlara ilişkin yazı gönderildi. Korona salgını nedeniyle okullarda birinci dönem yüz yüze sınavları yapılamadı. Birinci dönem ara tatilinden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Bundan dolayı da lise birinci dönem sınavları bazı okullarda yapılamadı. Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla birlikte MEB yüz yüze lise sınavlarına ilişkin tarih merak ediliyordu. Lise sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, yüz yüze olacağı açıklanmıştı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi? MEB lise birinci dönem yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte yüz yüze sınavlara ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:27:00 - 2021-03-07 16:43:52
Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavlar iptal mi son dakika

Yeni kontrollü normalleşme kapsamında düşük ve ora düşük riskli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ilokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar haftanın belirli günlerinde yü yüze eğitime başladı. MEB, lise sınavları yüz yüze olarak tüm illerde yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavların iptal olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

MEB yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Sorumluluk sınavı, lise birinci dönem sınavları ne zaman?

Bakan Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 

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