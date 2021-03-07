Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavlar iptal mi son dakika

Yeni kontrollü normalleşme kapsamında düşük ve ora düşük riskli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ilokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar haftanın belirli günlerinde yü yüze eğitime başladı. MEB, lise sınavları yüz yüze olarak tüm illerde yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavların iptal olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

MEB yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Sorumluluk sınavı, lise birinci dönem sınavları ne zaman?

Bakan Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.