Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için “uyum programı rehberi” hazırladı. Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneff üsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

Teneffüslerde de sosyal mesafe

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinlikleri’nde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinlikler düzenlenecek.

Selçuk: Çocukları korkutmayalım

Konuya ilişkin hazırlanan videoda mesaj veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var.”

Öğle yemeği olmayacak

Öte yandan; özel eğitimde de, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre okullardaki gruplardan ilki pazartesi- salı, ikincisi ise perşembe ve cuma günleri yüz yüze eğitim yapacak. Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri okullarda dezenfekte çalışması yapılacak. Okullardaki öğle yemeği uygulamasına ara verilecek.