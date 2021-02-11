Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yüz yüze eğitim yapılacak mı?” sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: “Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB’den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi. 15 Şubat'ta köy okulları, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.