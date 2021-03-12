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Gündem Yüz yüze eğitime kar engeli! Eğitime 1 gün ara verildi
Gündem

Yüz yüze eğitime kar engeli! Eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yoluna da ulaşım engeli geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:02:00 -
Yüz yüze eğitime kar engeli! Eğitime 1 gün ara verildi

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçe genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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