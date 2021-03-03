  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu?
Eğitim

Yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu?

Koronavirüs vaka sayılarının düşmesi ve aşı uygulamasının hız kesmeden devam etmesi ile birlikte kademeli normalleşme adımları atıldı. Kabine toplantısında alınan kararlardan biri de yüz yüze eğitimin yine kademeli olacak şekilde başlamasıydı. Peki yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitime devam etmek zorunlu mu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:53:00 -
Yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu?

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmelerden sonra uzun süredir online olarak devam eden eğitimin kademeli olarak yüz yüze devam etmesi şeklinde karar alındı. Yüz yüze yapılacak olan eğitimde üst düzey tedbirler alınacak. Her bir ders saati en fazla 30 dakika olacak ve 10’ar dakika teneffüsler yapılacak. Peki yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitime devam etmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime dair detaylar paylaşıldı. Koronavirüs tedbiri amacıyla yüz yüze eğitime devam etmek istemeyen öğrenciler için “Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas'ta kaza: Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta kaza: Yaralılar var

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması
Ekonomi

Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması

Yeniakit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak, kripto para meselesi hakkında Yeniakit'in Youtube kanalına çok önemli açıklamalarda bulundu...
Türkiye ve Pakistan MMU için harekete geçiyor
Teknoloji

Türkiye ve Pakistan MMU için harekete geçiyor

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan'ın Milli Muharip Uçak (MMU) ve füze geliştirmek için görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay