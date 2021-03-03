Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmelerden sonra uzun süredir online olarak devam eden eğitimin kademeli olarak yüz yüze devam etmesi şeklinde karar alındı. Yüz yüze yapılacak olan eğitimde üst düzey tedbirler alınacak. Her bir ders saati en fazla 30 dakika olacak ve 10’ar dakika teneffüsler yapılacak. Peki yüz yüze eğitime başlanan illerde okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitime devam etmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime dair detaylar paylaşıldı. Koronavirüs tedbiri amacıyla yüz yüze eğitime devam etmek istemeyen öğrenciler için “Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.” ifadeleri kullanıldı.