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Gündem Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!
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Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!

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Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'ün cinsel istismar iddialarına ilişkin yaptığı savunmayı eleştirdiği yazısına cevap için kendisini aradığını ancak bu görüşmenin kendisine ağır bir yük geldiğini öne sürerek Sarıgül'ün telefonunu açmadığını açıkladı.

Hakkında her gün yeni rezilliklerin ortaya saçıldığı Mustafa Sarıgül ile kimse bırakın isminin yan yana gelmesini, açtığı telefona ‘alo’ demeye bile korkar hale geldi.

Yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürerken Mustafa Sarıgül hakkında da hemen her gün yeni rezillikler ortaya saçılıyor.

HAKAN: ARADI, AÇMADIM!

Herkesin uzak durduğu Mustafa Sarıgül'e bir darbe de Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını fakat açmadığını iddia etti.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dün saat 11.00 civarı.

Telefonum acı acı çaldı.

Arayan: Mustafa Sarıgül.

*

Çaldı, çaldı, çaldı. Açmadım.

*

Aslında iletişimi kesmem, yüzleşmekten kaçınmam, söz hakkı vermekten gocunmam.

Ama Sarıgül arayınca...

İletişim kurmak çok ağır bir yük gibi geldi bana.

Yüzleşmek, laf yarıştırmak falan bir anda feci derecede bunalttı beni.

“Söz hakkı”na gelince...

Sarıgül’ün böyle bir ihtiyacı olmadığının farkındaydım, çünkü maşallah sözünü her yere herkes aracılığıyla ulaştırabiliyor.

*

Sadece şu kadarını söyleyeyim:

*

Herhangi bir Sarıgül mağduru arasaydı...

Daha ilk çalışta küt diye açardım valla.”

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