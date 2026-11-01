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Aktüel 2 kişi yaralandı! Bolu Dağı viyadüklerinde zincirleme kaza
Aktüel

2 kişi yaralandı! Bolu Dağı viyadüklerinde zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde 2 otomobil ile bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde seyreden 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

 

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 ZY 0066 ve 34 EFM 423 plakalı otomobiller ile 34 PFS 667 plakalı cip çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Yorumlar

ata

cebe fazla sarmayın gençler.. toslarsınız...
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