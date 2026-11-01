  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Bakan'dan gündemi sarsacak sözler! 'Sıradaki hedefleri Türkiye' Bakan Tekin'den dikkat çeken Ahmet Kaya çıkışı: “Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği Türkiye...” 5 mahallede şap karantinası! Dağları delip suyun yönünü değiştirdiler! 20 kilometrelik tünelle çölü tarım arazisine çevirdiler Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı! 46 yıllık yatak devi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı İngiltere'de kölelik krizi! Kraliyet ailesi geri adım atmıyor 1 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu! Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel
Dünya ABD’yi sallayan iddia! Trump seçim netleşmeden bakın ne yapacak
Dünya

ABD’yi sallayan iddia! Trump seçim netleşmeden bakın ne yapacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD’yi sallayan iddia! Trump seçim netleşmeden bakın ne yapacak

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin sonuçları kesinleşmeden seçim materyallerine müdahale edebileceği iddiasını gündeme taşıdı. Newsom, yönetimin oy pusulaları da dahil olmak üzere seçim belgelerine el koymak amacıyla arama emri talep edebileceğini belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Vali Newsom, California eyaletindeki federal yargıçlara gönderdiği mektupta Trump ve yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonuçları resmileşmeden önce "oy pusulaları dahil seçim materyallerine el koymak" için arama emri talep edebileceğini ileri sürdü.

Newsom, "Federal görevlilerin, seçim sonuçları resmen onaylanmadan önce oy pusulalarına ve seçim materyallerine el koymak için arama emri talep edeceklerinden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yargıçlara bu tür talepler konusunda çok daha dikkatli inceleme gerçekleştirmeleri çağrısı yapan Newsom, eyalette oy pusulalarının işlenmesi ve sayılması amacıyla gerekli olan materyal ve ekipmana el konulması için "meşru kolluk kuvveti gerekçesinin" bulunmadığını savundu.

Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: "Hubbard için iyi olmazdı"
Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”

Dünya

Trump’tan Rusya’ya yeni yaptırım isteyenlere tepki: “Hubbard için iyi olmazdı”

Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması
Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması

Gündem

Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması

Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz
Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz

Gündem

Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz

İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor
İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

Dünya

İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Neron'un Roma'sı yandı, tarihe bir ibret olarak kaldı. Fakat bugün ateşe verilecek olan yalnızca bir şehir değil, bütün insanlığın geleceği olabilir. Trump da dâhil olmak üzere dünyanın bütün liderlerine seslenmek gerekiyor: Koltuklar gelip geçicidir, iktidarlar değişir, başkanlar tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alır. Ama yanlış kararlarla başlayan bir savaşın, yıkılan şehirlerin, kaybedilen hayatların telafisi yoktur. Dünya liderlerinin artık güç gösterisini değil, aklı ve vicdanı; savaşı değil, barışı; kişisel ihtirasları değil, insanlığın geleceğini öncelemesi gerekiyor. Çünkü bu dünya kimsenin babasının çiftliği değil! Ve unutulmasın: Tarih, dünyayı ateşe verenleri değil, insanlığı o ateşten kurtarmaya çalışanları saygıyla hatırlayacaktır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23