ABD’yi sallayan iddia! Trump seçim netleşmeden bakın ne yapacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin sonuçları kesinleşmeden seçim materyallerine müdahale edebileceği iddiasını gündeme taşıdı. Newsom, yönetimin oy pusulaları da dahil olmak üzere seçim belgelerine el koymak amacıyla arama emri talep edebileceğini belirtti.
ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.
Vali Newsom, California eyaletindeki federal yargıçlara gönderdiği mektupta Trump ve yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonuçları resmileşmeden önce "oy pusulaları dahil seçim materyallerine el koymak" için arama emri talep edebileceğini ileri sürdü.
Newsom, "Federal görevlilerin, seçim sonuçları resmen onaylanmadan önce oy pusulalarına ve seçim materyallerine el koymak için arama emri talep edeceklerinden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.
Yargıçlara bu tür talepler konusunda çok daha dikkatli inceleme gerçekleştirmeleri çağrısı yapan Newsom, eyalette oy pusulalarının işlenmesi ve sayılması amacıyla gerekli olan materyal ve ekipmana el konulması için "meşru kolluk kuvveti gerekçesinin" bulunmadığını savundu.