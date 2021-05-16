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Eğitim Yüz yüze eğitimde son durum ne ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?
Eğitim

Yüz yüze eğitimde son durum ne ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?

Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmişti. Mili Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için tarih verdi! Peki, Yüz yüze eğitimde son durum ne ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:05:00 -
Yüz yüze eğitimde son durum ne ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiğinden dolayı öğrenciler ve veliler zor dönemlerden geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için açıklama yaptı. İşte merak edilen haberin detayları…

Yüz yüze eğitimde son durum ne ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?

Bakanlık tarafından “Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgı kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.” Açıklaması yapıldı.

 

 

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