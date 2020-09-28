Yüz yüze eğitimde ikinci hafta

Kovid-19 salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de ise anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıfl arda yüz yüze başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21- 25 Eylül’deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı. Uyum haftasından sonra 28 Eylül- 2 Ekim’i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada 2 gün, her biri 30’ar dakikalık 5 ders saatişeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak. Okullarda, sınıfl arın sosyal mesafe kuralları gereği gruplara ayrılacağı bir sistem uygulanacak. Okul yönetimlerince teneff üs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Yüz yüze işlenemeyen dersler EBA’dan izlenecek

İki haftalık süreçte Türkçe, haftada 2 gün 3’er ders saatiolmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada 2 gün 1’er ders saatiolmak üzere 2 ders saa ti, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saatiolmak üzere 2 ders saatiyüz yüze eğitimle verilecek. Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.